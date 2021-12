Lazio, Sarri a confronto con la squadra dopo la sconfitta al Mapei (Di martedì 14 dicembre 2021) La Lazio prova a ricomporsi e a fare mente locale dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo al Mapei: un’ora e mezza di confronto tra la squadra e Maurizio Sarri è andata in scena ieri in quel di Formello. Tutti davanti ai monitor per rivedere gli errori commessi durante l’ultima partita; il tecnico ha messo i suoi giocatori davanti alle proprie responsabilità, evidenziando quelli che secondo lui sono stati gli errori effettivi: la squadra ha preso due gol a causa degli uomini fuori posizione. Il riferimento non è solo alla seconda rete, con Acerbi che aveva abbandonato la linea difensiva, ma anche alla prima dove Cataldi, Akpa Akpro e Basic stavano rincorrendo l’avversario. Le parole d’ordine di Sarri sono sempre le stesse: ... Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) Laprova a ricomporsi e a fare mente localela bruttacontro il Sassuolo al: un’ora e mezza ditra lae Maurizioè andata in scena ieri in quel di Formello. Tutti davanti ai monitor per rivedere gli errori commessi durante l’ultima partita; il tecnico ha messo i suoi giocatori davanti alle proprie responsabilità, evidenziando quelli che secondo lui sono stati gli errori effettivi: laha preso due gol a causa degli uomini fuori posizione. Il riferimento non è solo alla seconda rete, con Acerbi che aveva abbandonato la linea difensiva, ma anche alla prima dove Cataldi, Akpa Akpro e Basic stavano rincorrendo l’avversario. Le parole d’ordine disono sempre le stesse: ...

Advertising

csch78 : RT @RedGiorgio81: Su #Ramadani 11 squadre indagate e tra esse non c’è la Lazio, che però finisce nei titoli, a differenza delle altre, perc… - mrszaccagni : RT @Riccardofuffol2: Dopo che ho letto di un #Sarri che ieri ha umiliato #Acerbi chiedo il rinnovo del mister sino al 2040. #Lazio - yutomanga : RT @RiccardoJ89: E ripeto, a rigor di logica, Arthur fa aspettare un mese la Juventus per rimanere al Barcellona ma adesso andrebbe alla La… - CiaoManlio : RT @RedGiorgio81: Su #Ramadani 11 squadre indagate e tra esse non c’è la Lazio, che però finisce nei titoli, a differenza delle altre, perc… - FMonderna : @LSospeso Quei nomi servirebbero per costruire la Lazio che può giocare il calcio che ha in mente Sarri, non tutti… -