Giornalista Rai aggredita | Di Maio chiede chiarimenti a governo Romania

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio chiede chiarimenti sul caso della Giornalista Rai, Lucia Goracci, sequestrata e aggredita in Romania da una senatrice no vax. Su istruzione del ministro, l'ambasciatore italiano in Romania ha chiesto immediati chiarimenti al governo rumeno dopo l'episodio avvenuto a Bucarest ai danni della Giornalista Rai Lucia Goracci e della sua troupe. L'ambasciatore ha espresso sorpresa e dispiacere, e ha chiesto un approfondimento di quanto avvenuto alle competenti autorità rumene, secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina. Il ministero degli Esteri aveva immediatamente attivato l'ambasciata italiana in Romania per intervenire e consentire il rilascio di Goracci

