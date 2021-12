Galeone: “Barcellona alla portata del Napoli e per lo Scudetto…” (Di martedì 14 dicembre 2021) Galeone: “Barcellona alla portata degli azzurri, Scudetto? Inter e Napoli favoriti” Giovanni Galeone è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv per parlare del sorteggio delle squadre italiane nelle Coppe, di Barcellona – Napoli, delle favorite – secondo il suo parere- per la conquista dello Scudetto e di altro. Queste le sue parole: SU Barcellona – Napoli “Il Barcellona a mio avviso è alla portata del Napoli, una volta era diverso. -afferma Galeone – I blaugrana hanno ottimi giocatori fantastici della cantera, Dembelè lo consideravo uno dei primi 5 in Europa. Ultimamente ho visto la squadra in difficoltà, Xavi ... Leggi su retecalcio (Di martedì 14 dicembre 2021): “degli azzurri, Scudetto? Inter efavoriti” Giovanniè intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv per parlare del sorteggio delle squadre italiane nelle Coppe, di, delle favorite – secondo il suo parere- per la conquista dello Scudetto e di altro. Queste le sue parole: SU“Ila mio avviso èdel, una volta era diverso. -afferma– I blaugrana hanno ottimi giocatori fantastici della cantera, Dembelè lo consideravo uno dei primi 5 in Europa. Ultimamente ho visto la squadra in difficoltà, Xavi ...

