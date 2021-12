FIGC, la procura archivia il caso Suarez (Di martedì 14 dicembre 2021) La Federcalcio ha reso noto che "la procura Federale, su conforme parere della procura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l’archiviazione 'allo stato degli attì del procedimento relativo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 14 dicembre 2021) La Federcalcio ha reso noto che "laFederale, su conforme parere dellaGenerale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l’zione 'allo stato degli attì del procedimento relativo...

Advertising

pisto_gol : La Procura Federale, come anticipato nei gg scorsi dal presidente FIGC Gravina, archivia allo stato degli atti l’in… - sportface2016 : Caso #Suarez, la Procura Figc archivia l'inchiesta sul finto esame di italiano: non c'è illecito sportivo - pisto_gol : Come mai il presidente FIGC Gravina anticipa alla stampa l’esito del caso-Suarez, tuttora al vaglio della Procura F… - Chicca141002 : RT @mirkonicolino: La Procura #Figc archivia il caso #Suarez: 'Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite… - LaStampa : Calcio: Figc, la procura federale archivia il caso Suarez -