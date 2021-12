F1 Max Verstappen vende una Honda Civic Type R per beneficenza

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il neo campione del mondo F1 mette in vendita la suaR : il ricavato sarà devoluto in

Advertising

sportface2016 : +++UFFICIALE Max #Verstappen è campione del mondo di #F1. Respinto anche il secondo ricorso della #Mercedes, resta… - CB_Ignoranza : A 36 anni, all’ultimo giro, perde l’opportunità di battere il record di Schumacher per mondiali vinti. Si ricompon… - matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - MARCO196913 : RT @GiulyDuchessa: All’ultimo giro data tutta la potenza alla PU di Hamilton pur di resistere a Verstappen. Senza scampo Lewis anche se al… - sportal_it : Max Verstappen adesso è grato a Lewis Hamilton -

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen

Il neo campione del mondo F1 mette in vendita la sua Honda Civic Type R : il ricavato sarà devoluto in beneficenzaAbu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 12/12/2021 - gara F1 / foto Imago/Image Sport nella foto:La Gazzetta dello Sport intervista: domenica è diventato campione del mondo di ...Alla Gazzetta: «Ci siamo dati battaglia ma credo ci sia molto rispetto tra noi. Del titolo 2021 resterà l’onestà del mio comportamento».Nimir Abdel-Aziz, opposto della Leo Shoes PerkinElmer Modena ex Milano e Trento, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Al centro di tutto ovviamente la rimonta in campionato dell ...