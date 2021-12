Esplosione Ravanusa trovato l’ultimo disperso Il bilancio definitivo del disastro è di 9 vittime

Advertising

lapoelkann_ : Pietro Carmina era un professore di liceo. È una delle vittime dell’esplosione a Ravanusa. Questa la sua lettera ai… - Agenzia_Ansa : Tre corpi dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che ha… - fanpage : Esplosione Ravanusa Giuseppe Carmina e Selene Pagliarello tra una settimana sarebbero diventati genitori - salidaparallela : RT @anitablanco3: Draghi è ciò che di più lontano dai cittadini potrebbe esserci, talmente lontano che neanche ai suoi collaboratori è venu… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sono stati ritrovati i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, gli ultimi due dispersi dell'esplosione a R… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

... il figlio di Calogero, Giuseppe Carmina, 59 anni, tra le macerie diè stata estesa. Sono passati due giorni e due notti da quando un'ha seminato morte e devastazione: otto i ...stato ritrovato poco fa dai vigili del fuoco il corpo di Calogero Carmina, 88 anni, uno dei due dispersi dell'diche ancora mancavano all'appello. Il cadavere era nel garage del palazzo di 4 piani crollato per l'. Le ricerche continuano per recuperare anche il figlio Giuseppe di ...Non sono ancora stati trovati i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, gli ultimi due dispersi dell’esplosione avvenuta a Ravanusa sabato sera in cui sono morte sette persone. I vigili ...Ritrovato dai vigili del fuoco a Ravanusa il corpo di uno dei due dispersi nella tragedia che ha colpito la cittadina dell’Agrigentino, dove sabato sera una esplosione ha provocato il crollo di una pa ...