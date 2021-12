Elon Musk manda in tilt gli ambientalisti. Ecco perché la civiltà scomparirà… (Di martedì 14 dicembre 2021) “Il destino della Terra non è minacciato dalla sovrappopolazione, ma dalla denatalità”. Neomalthusianesimo contro realtà. È lo scontro inscenato da un regista d’eccezione. Uno che di futuro e futurismo se ne intende, Elon Musk. Il famosissimo Ceo di Tesla e fondatore di SpaceX, l’uomo dell’anno per Time, padre di sette figli, pochi giorni fa ha confidato al Wall Street Journal, senza giri di parole, «Credo che uno dei maggiori rischi per la civiltà sia il basso tasso di natalità e il tasso di natalità in rapido declino. Eppure, così tante persone, anche le più intelligenti, pensano che ci siano troppe persone nel mondo e che la popolazione stia crescendo senza controllo. È completamente l’opposto. Per favore, guardate i numeri: se le persone non fanno più figli, la civiltà crollerà, segnatevi le mie parole». Parole che ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 dicembre 2021) “Il destino della Terra non è minacciato dalla sovrappopolazione, ma dalla denatalità”. Neomalthusianesimo contro realtà. È lo scontro inscenato da un regista d’eccezione. Uno che di futuro e futurismo se ne intende,. Il famosissimo Ceo di Tesla e fondatore di SpaceX, l’uomo dell’anno per Time, padre di sette figli, pochi giorni fa ha confidato al Wall Street Journal, senza giri di parole, «Credo che uno dei maggiori rischi per lasia il basso tasso di natalità e il tasso di natalità in rapido declino. Eppure, così tante persone, anche le più intelligenti, pensano che ci siano troppe persone nel mondo e che la popolazione stia crescendo senza controllo. È completamente l’opposto. Per favore, guardate i numeri: se le persone non fanno più figli, lacrollerà, segnatevi le mie parole». Parole che ...

