Dl Fisco, la Camera conferma la fiducia con 429 sì (Di martedì 14 dicembre 2021) Il governo conferma la fiducia alla Camera sul decreto legge fiscale con 429 voti a favore e 46 contrari. In base a un'intesa raggiunta in capigruppo, al voto finale sul testo si arriverà entro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) Il governolaallasul decreto legge fiscale con 429 voti a favore e 46 contrari. In base a un'intesa raggiunta in capigruppo, al voto finale sul testo si arriverà entro ...

Advertising

Giordano218 : RT @dottorbarbieri: ?? LA CAMERA CONCEDE LA FIDUCIA AL GOVERNO SUL DL FISCO Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal govern… - RosaniFlavia : RT @dottorbarbieri: ?? LA CAMERA CONCEDE LA FIDUCIA AL GOVERNO SUL DL FISCO Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal govern… - DelgadoSveva : RT @dottorbarbieri: ?? LA CAMERA CONCEDE LA FIDUCIA AL GOVERNO SUL DL FISCO Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal govern… - dileguossi : RT @dottorbarbieri: ?? LA CAMERA CONCEDE LA FIDUCIA AL GOVERNO SUL DL FISCO Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal govern… - EURybor : RT @dottorbarbieri: ?? LA CAMERA CONCEDE LA FIDUCIA AL GOVERNO SUL DL FISCO Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal govern… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Camera Dl Fisco, la Camera conferma la fiducia con 429 sì Il governo conferma la fiducia alla Camera sul decreto legge fiscale con 429 voti a favore e 46 contrari. In base a un'intesa raggiunta in capigruppo, al voto finale sul testo si arriverà entro mercoledì.

Dl Fisco, ok Camera a fiducia: 429 sì 19.35 Dl Fisco, ok Camera a fiducia: 429 sì Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Fisco. I voti favorevoli sono stati 429 e i contrari 46. L'assemblea procede ora all'...

Dl Fisco: Camera, il governo pone la fiducia Agenzia ANSA Dl Fisco: Camera conferma fiducia, 429 sì e 46 no Milano, 14 dic. (LaPresse) - Con 429 sì e 46 no su 475 votanti l'Aula della Camera ha confermato la fiducia al Governo sul dl Fisco, decreto recante misure ...

Dl Fisco, la Camera conferma la fiducia con 429 sì Il governo conferma la fiducia alla Camera sul decreto legge fiscale con 429 voti a favore e 46 contrari. In base a un'intesa raggiunta in capigruppo, il voto finale sul testo si arriverà entro mercol ...

Il governo conferma la fiducia allasul decreto legge fiscale con 429 voti a favore e 46 contrari. In base a un'intesa raggiunta in capigruppo, al voto finale sul testo si arriverà entro mercoledì.19.35 Dl, oka fiducia: 429 sì Via libera dell'Aula dellaalla fiducia posta dal governo sul decreto. I voti favorevoli sono stati 429 e i contrari 46. L'assemblea procede ora all'...Milano, 14 dic. (LaPresse) - Con 429 sì e 46 no su 475 votanti l'Aula della Camera ha confermato la fiducia al Governo sul dl Fisco, decreto recante misure ...Il governo conferma la fiducia alla Camera sul decreto legge fiscale con 429 voti a favore e 46 contrari. In base a un'intesa raggiunta in capigruppo, il voto finale sul testo si arriverà entro mercol ...