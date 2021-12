Conte, un clamoroso aiutino a Renzi in aula. E Peter Gomez lo seppellisce: "Se prende il 7% gli va bene" (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Movimento 5 Stelle in Senato "grazia" Matteo Renzi sul caso della Fondazione Open e Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it, perde il controllo contro Giuseppe Conte. In Giunta per le Immunità i rappresentanti grillini si sono astenuti nel voto decisivo per per sollevare un conflitto di attribuzioni nei confronti dei Pm fiorentini che indagano sul caso Open. Una questione "tecnica" che avrebbe potuto aprire la strada a una slavina politica, un assalto diretto al leader di Italia Viva. "Il Pd e i 5 stelle si trincerano dietro questioni tecniche - spiega Gomez nel corso di una diretta sul sito -, balle! Sono 15 giorni che stanno discutendo, si studiavano le carte anche di notte e prendevano una decisione. Detto questo almeno i 5 stelle non dovevano farsi nessuna opinione. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Movimento 5 Stelle in Senato "grazia" Matteosul caso della Fondazione Open e, direttore del Fattoquotidiano.it, perde il controllo contro Giuseppe. In Giunta per le Immunità i rappresentanti grillini si sono astenuti nel voto decisivo per per sollevare un conflitto di attribuzioni nei confronti dei Pm fiorentini che indagano sul caso Open. Una questione "tecnica" che avrebbe potuto aprire la strada a una slavina politica, un assalto diretto al leader di Italia Viva. "Il Pd e i 5 stelle si trincerano dietro questioni tecniche - spieganel corso di una diretta sul sito -, balle! Sono 15 giorni che stanno discutendo, si studiavano le carte anche di notte evano una decisione. Detto questo almeno i 5 stelle non dovevano farsi nessuna opinione. Non ...

