Calcio: Arsenal, Aubameyang fuori rosa e tolta anche la fascia di capitano (Di martedì 14 dicembre 2021) Londra, 14 dic. - (Adnkronos) - L'Arsenal ha deciso di mettere fuori rosa a tempo indeterminato e di togliere la fascia di capitano a Pierre-Emerick Aubameyang dopo un nuovo episodio di violazione del regolamento interno, come spiegato prima da una nota ufficiale e poi in conferenza stampa dall'allenatore dei Gunners Arteta: "Ci aspettiamo - si legge nel comunicato ufficiale - che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato. Dopo la sua ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club". Secondo quanto riportato dai media inglesi, il problema sarebbe stato il rientro in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Londra, 14 dic. - (Adnkronos) - L'ha deciso di metterea tempo indeterminato e di togliere ladia Pierre-Emerickdopo un nuovo episodio di violazione del regolamento interno, come spiegato prima da una nota ufficiale e poi in conferenza stampa dall'allenatore dei Gunners Arteta: "Ci aspettiamo - si legge nel comunicato ufficiale - che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato. Dopo la sua ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emericknon sarà più ildel nostro club". Secondo quanto riportato dai media inglesi, il problema sarebbe stato il rientro in ...

