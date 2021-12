Andreazzoli | “Il Napoli non lo è stato! La squadra di Spalletti riesce a farlo”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 14 dicembre 2021) Aurelio, tecnico dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Radio 24 tornando a parlare anche del successo ottenuto al Maradona contro il. Ecco le sue parole: EMPOLI, ITALY – OCTOBER 27: Aureliomanager of Empoli FC gestures during the Serie A match between Empoli FC and FC Internazionale at Stadio Carlo Castellani on October 27, 2021 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) “Non ho visto unfragile nella gara di domenica, gli azzurri stanno passando un momento con tante assenze. Ladimi piace molto, giocano un calcio bello da vedere. C’è un livello diverso tra le sette sorelle e il resto della compagnia. Le squadre che vengono dal basso non ci stanno ad essere considerate da bassifondi ...