Ajax, Van der Saar: "Triste per come sia terminata la vicenda Onana" (Di martedì 14 dicembre 2021) Ci sono novità importanti sul fronte Onana, portiere dell'Ajax e nel mirino proprio dell'Inter. Queste le parole di Van der Saar, direttore generale dei Lancieri: "È Triste il modo in cui è andata a finire la vicenda. Senza avere colpe come Ajax, il giocatore ci lascia senza una trattativa. Ci siamo seduti regolarmente attorno a un tavolo con lui per prolungare il suo contratto e tutto questo non ha portato a nulla. Questo fa male a me personalmente e farà male anche al club". C'è anche il commento del diretto interessato, che preferirebbe il Barcellona ma non chiude le porte ai nerazzurri: "Il club blaugrana è casa mia ed è lì che sono cresciuto. Ter Stegen sta facendo molto bene, è ancora giovane e quindi sarà sempre più difficile. Se non c'è spazio…".

