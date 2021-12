“Addio, Antonella”. Infermiera muore a 40 anni, i colleghi: “In ospedale a lavorare fino all’ultimo” (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è spenta a 40 anni dopo aver lottato contro una malattia che non le ha dato scampo. Ha lavorato fino all’ultimo in corsia l’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. E lo ha fatto con tanto amore e con grande dedizione. Per questo la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Si è dovuta arrendere a una grave malattia Antonella Drago, Infermiera dell’ospedale Versilia. Come scrive La Nazione, Antonella Drago era originaria della Sicilia ma viveva a Lido di Camaiore con il marito Francesco Granata, anche lui infermiere al Versilia. Entrambi amavano il Carnevale. La sua passione per il lavoro era riconosciuta da tutti: ecco perché adesso la sua assenza si fa più pesante. Sui social la Usl Toscana nord ovest ricorda così Antonella ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è spenta a 40dopo aver lottato contro una malattia che non le ha dato scampo. Ha lavoratoin corsia l’Versilia di Lido di Camaiore. E lo ha fatto con tanto amore e con grande dedizione. Per questo la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Si è dovuta arrendere a una grave malattiaDrago,dell’Versilia. Come scrive La Nazione,Drago era originaria della Sicilia ma viveva a Lido di Camaiore con il marito Francesco Granata, anche lui infermiere al Versilia. Entrambi amavano il Carnevale. La sua passione per il lavoro era riconosciuta da tutti: ecco perché adesso la sua assenza si fa più pesante. Sui social la Usl Toscana nord ovest ricorda così...

