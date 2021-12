Addio a Riccardo Ehrman | il cronista Ansa che fece cadere il Muro di Berlino

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 dicembre 2021), il giornalista dell’conosciuto come l’uomo cheildi, è morto oggi a Madrid all’età di 92 anni. A comunicarlo all’è stata la moglie Margherita.ottenne notorietà internazionale per aver posto - come corrispondente dell’est - la domanda cruciale sulnella conferenza stampa tenuta la sera del 9 novembre 1989 da Guenter Schabowski, il portavoce del politburo del Pc tedesco-orientale, che fu in un certo senso indotto dal giornalista italiano a fare il grande annuncio.