Traffico Roma del 13-12-2021 ore 15 | 30

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi ci sono notevoli difficoltà sul Raccordo Anulare ci riferiamo al quadrante su dalla carreggiata esterna un incidente sta provocando lunghe code a partire dall’uscita Pontina sino allo svincolo per Ciampino in direzione Casilina Ci sono ripercussioni sulle strade e limitrofe al ragù particolare sulla via Appia dove abbiamo code a partire da Santa Maria delle Mole fino al Raccordo Anulare ancora per quanto riguarda il raccordo anulare carreggiata interna abbiamo coda perintenso tra Cassia e Salaria dalla Nomentana all’uscita La Rustica stasera allo stadio OlimpicoLa Spezia in campo alle ore 20:45 al pensione cambiamenti per la viabilità e naturalmente interessate tutte le strade del della vittoria del Flaminio adiacenti lo stadio Olimpico per ...