Tra i dispersi anche una donna incinta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Le sei persone ancora disperse si trovavano in due delle palazzine crollate a Ravanusa. Quattro di loro erano residenti, mentre una coppia di trentenni era in visita dai parenti di lui. Selene ...

Tra i dispersi Giuseppe e Selene. Lei, infermiera, è incinta al nono mese

"Una tragedia senza precedenti - fa sapere un residente - lì sotto ci sono tutti amici, alcuni sono ancora".i testimoni, in molti hanno avuto l'impressione che potesse trattarsi di un ......sono volute oltre due ore e solo dopo si è potuto procedere con la ricerca dei, resa ancora più difficile dalla presenza di alcune sacche di gas. I soccorritori hanno iniziato a urlare...IL REPORTAGERAVANUSA (AGRIGENTO) «Un boato spaventoso, per un tempo infinito le finestre hanno continuato a tremare» racconta Daniele Calafato, 26 anni, che l'altra sera era a cena a ...Le sei persone ancora disperse si trovavano in due delle palazzine crollate a Ravanusa. Quattro di loro erano residenti, mentre una coppia di trentenni era in visita dai parenti di lui. Selene ...