Tra i dispersi anche una donna incinta Selene doveva partorire mercoledì

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Le sei persone ancora disperse si trovavano in due delle palazzine crollate a Ravanusa. Quattro di loro erano residenti, mentre una coppia di trentenni era in visita dai parenti di lui....

Advertising

Agenzia_Ansa : È di almeno cinque dispersi, finora, il bilancio dell'esplosione a Ravanusa nell'Agrigentino. Tra di loro anche una… - crocerossa : A Ravanusa si continua a scavare tra le macerie del palazzo crollato alla ricerca delle altre persone ancora disper… - fanpage : Esplosione Ravanusa Giuseppe Carmina e Selene Pagliarello tra una settimana sarebbero diventati genitori - Antonio02849345 : RT @GiorgiaMeloni: Sono sconvolta dalle immagini che arrivano da Ravenusa. Una tragedia che lascia attoniti. Prego per le vittime e per i d… - ilriformista : Due i dispersi. Tra i corpi ritrovati quelli di Selene Pascariello, al nono mese di gravidanza, con il marito Giuse… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra dispersi

Tre corpi dei seinell'esplosione a Ravanusa sono stati ritrovati dai vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la nottei resti della palazzina di quattro piani crollata. Il primo corpo è già stato ...PALERMO - Individuati ed estratti dai vigili del fuoco i corpi di quattrole macerie dell' esplosione a Ravanusa , in provincia di Agrigento. Si tratta di due adulti e due giovani . I primi tre cadaveri sono stati estratti nella notte, il quarto alle prime luci ...Sono ancora lì alcuni parenti, sono lì per strada, seduti sui calcinacci, o su delle sedie che qualcuno ha portato per loro. Sono lì ad aspettare, credono ancora in un miracolo. Ma purtroppo le ultime ...Quattro corpi dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte. I cadaveri erano sotto le macerie della palazzina ...