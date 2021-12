Speranza: “Vaccinerò i miei figli. Fidiamoci dei nostri pediatri. Non è una materia da bar, talk show e social network” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Fidiamoci dei nostri pediatri, non è una materia da bar, non è materia da talk show. Non è materia neanche da social network, come purtroppo troppo spesso avviene”. È quanto ha detto a Potenza, rispondendo alle domande dei giornalisti sui vaccini ai bambini, il ministro della Salute, Roberto Speranza. “È materia delicata – ha aggiunto – su cui bisogna fidarsi di chi ha dedicato un’intera vita ai nostri figli”. ”Le autorità scientifiche internazionali – ha spiegato Speranza – sono tutte molto chiare e sono favorevoli alla vaccinazione tra i 5 e gli 11 anni. Lo facciamo per proteggere i nostri figli. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) “dei, non è unada bar, non èda. Non èneanche da, come purtroppo troppo spesso avviene”. È quanto ha detto a Potenza, rispondendo alle domande dei giornalisti sui vaccini ai bambini, il ministro della Salute, Roberto. “Èdelicata – ha aggiunto – su cui bisogna fidarsi di chi ha dedicato un’intera vita ai”. ”Le autorità scientifiche internazionali – ha spiegato– sono tutte molto chiare e sono favorevoli alla vaccinazione tra i 5 e gli 11 anni. Lo facciamo per proteggere i. ...

