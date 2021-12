Sparatoria durante una veglia. Un morto e diversi feriti, tre sono gravi. Coinvolto anche un bambino (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una Sparatoria ha Coinvolto diverse persone che stavano partecipando ad una veglia. Il bilancio è gravissimo e si contano un morto e diversi feriti, tra i quali un bambino. Al momento è ignota l’identità della persona che ha aperto il fuoco; un testimone ha parlato di circa 20 o 30 spari. Sparatoria durante una veglia: ci sono vittime Stavano partecipando ad una veglia funebre rilasciando dei palloncini in aria quando una persona non identificata ha aperto il fuoco su di loro. sono circa 50 le persone che stavano partecipando ad una veglia che si stava tenendo nella cittadina di Baytown, Texas, nel quartiere North Market Loop. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Unahadiverse persone che stavano partecipando ad una. Il bilancio èssimo e si contano un, tra i quali un. Al momento è ignota l’identità della persona che ha aperto il fuoco; un testimone ha parlato di circa 20 o 30 spari.una: civittime Stavano partecipando ad unafunebre rilasciando dei palloncini in aria quando una persona non identificata ha aperto il fuoco su di loro.circa 50 le persone che stavano partecipando ad unache si stava tenendo nella cittadina di Baytown, Texas, nel quartiere North Market Loop. ...

