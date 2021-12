Sorteggi Champions. L'urna era stata benevola, ma è tutto da rifare (Di lunedì 13 dicembre 2021) Era andata bene, ma si dovrà rifare tutto. Ci sarà un nuovo Sorteggio per gli Ottavi di Champions League dopo che Manchester United e Atletico Madridhanno chiesto all’Uefa di ripetere per un errore nelle palline per quanto riguarda i Red Devils, accoppiati poi al Paris Saint Germain. L’urna era stata benevola, accoppiando la Juventus con lo Sporting Lisbona, l’Inter con l’Ajax. Le altre sfide erano Paris Saint Germain-Manchester United, con l’affascinante contesa fra Messi e Ronaldo, Bayern Monaco-Atletico Madrid, Villarreal-Manchester City, Real Madrid-Benfica, Salisburgo-Liverpool, Chelsea - Lilla. Si dovrà ripetere alle 15. Lo United era stato infatti inizialmente accoppiato al Villarreal che però avevano già affrontato nel girone F. Per motivi che non sono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Era andata bene, ma si dovrà. Ci sarà un nuovoo per gli Ottavi diLeague dopo che Manchester United e Atletico Madridhanno chiesto all’Uefa di ripetere per un errore nelle palline per quanto riguarda i Red Devils, accoppiati poi al Paris Saint Germain. L’era, accoppiando la Juventus con lo Sporting Lisbona, l’Inter con l’Ajax. Le altre sfide erano Paris Saint Germain-Manchester United, con l’affascinante contesa fra Messi e Ronaldo, Bayern Monaco-Atletico Madrid, Villarreal-Manchester City, Real Madrid-Benfica, Salisburgo-Liverpool, Chelsea - Lilla. Si dovrà ripetere alle 15. Lo United era stato infatti inizialmente accoppiato al Villarreal che però avevano già affrontato nel girone F. Per motivi che non sono ...

