Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia 2021: programma, orari, tv. In calendario due giganti sulla Gran Risa! (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue a ritmo spedito nel periodo prenatalizio e si prepara ad ospitare ben quattro gare tra il 17 e il 20 dicembre. Dopo la discesa libera ed il superG in programma venerdì e sabato in Val Gardena i gigantisti si daranno battaglia sulla mitica Gran Risa nel doppio appuntamento di domenica 19 e lunedì 20 dicembre. Gli azzurri vorranno ben figurare sulle nevi di casa e devono riscattare un avvio di stagione leggermente opaco in gigante, eccezion fatta per il quarto posto conquistato a Val d’Isere dal vice Campione del Mondo Luca De Aliprandini. Giovanni Borsotti e Riccardo Tonetti valgono le prime quindici posizioni mentre Manfred Moelgg può ritrovarsi su una pista che gradisce particolarmente. Saranno della partita, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ladeldi sciprosegue a ritmo spedito nel periodo prenatalizio e si prepara ad ospitare ben quattro gare tra il 17 e il 20 dicembre. Dopo la discesa libera ed il superG invenerdì e sabato in Val Gardena isti si daranno battagliamiticaRisa nel doppio appuntamento di domenica 19 e lunedì 20 dicembre. Gli azzurri vorranno ben figurare sulle nevi di casa e devono riscattare un avvio di stagione leggermente opaco in gigante, eccezion fatta per il quarto posto conquistato a Val d’Isere dal vice Campione delLuca De Aliprandini. Giovanni Borsotti e Riccardo Tonetti valgono le prime quindici posizioni mentre Manfred Moelgg può ritrovarsi su una pista che gradisce particolarmente. Saranno della partita, ...

