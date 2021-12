Roma - Spezia 2 - 0, le pagelle: Smalling e Vina trascinatori (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma - Spezia 2 - 0, le pagelle del match dell'Olimpico. RUI PATRICIO 6 Criosauna per quasi tutta la partita ma al minuto 77 è prodigioso su Manaj che però era in fuorigioco IBANEZ 7 Gli altri sono su ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021)2 - 0, ledel match dell'Olimpico. RUI PATRICIO 6 Criosauna per quasi tutta la partita ma al minuto 77 è prodigioso su Manaj che però era in fuorigioco IBANEZ 7 Gli altri sono su ...

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Roma #Spezia - SkySport : Roma-Spezia, tifoso in arresto cardiaco in Curva Sud: è in ospedale al Gemelli #SkySport #SkySerieA #RomaSpezia… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Roma *1-0 Spezia *(Smalling 6') #SSFootball - Tomicardz_ : Roma - Spezia. - Corriere : Roma-Spezia 2-0: Smalling e Ibañez implacabili di testa, Mourinho aggancia la Juve -