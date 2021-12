"Più contagi fra i bambini perché non vaccinati. I genitori non abbiano dubbi" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Covid ha cambiato bersaglio: adesso colpisce giovani e giovanissimi. Lo dimostrano gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui tra gli ultra 80enni l’incidenza è inferiore ai 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, mentre nella sola fascia dei piccoli tra 0 e 9 anni si supera soglia 250. Dopo i bambini, i più colpiti sono gli adulti fra i 30 e i 50 anni: la fascia dove è più alta la presenza di No Vax. I contagi sembrerebbero quindi seguire una crescita inversamente proporzionale a quella del tasso di vaccinazione. Basti considerare che ormai la totalità degli over 90 ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 58% anche la terza dose booster, mentre la fascia 80-89 anni vede il 94% delle persone protette con due dosi e il 64% con tre. A proposito della crescita dei casi pediatrici, l’ISS riporta che “dalla seconda ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Covid ha cambiato bersaglio: adesso colpisce giovani e giovanissimi. Lo dimostrano gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui tra gli ultra 80enni l’incidenza è inferiore ai 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, mentre nella sola fascia dei piccoli tra 0 e 9 anni si supera soglia 250. Dopo i, i più colpiti sono gli adulti fra i 30 e i 50 anni: la fascia dove è più alta la presenza di No Vax. Isembrerebbero quindi seguire una crescita inversamente proporzionale a quella del tasso di vaccinazione. Basti considerare che ormai la totalità degli over 90 ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 58% anche la terza dose booster, mentre la fascia 80-89 anni vede il 94% delle persone protette con due dosi e il 64% con tre. A proposito della crescita dei casi pediatrici, l’ISS riporta che “dalla seconda ...

