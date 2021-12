Patrick Zaki a Che tempo che fa | “Spero di poter venire in Italia | a Bologna | al più presto”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “È grazie a tutti voi se sono a casa”. Emozionato e felice, con queste parolesi è rivolto all’durante la trasmissione in onda su Rai 3 Cheche fa condotta da Fabio Fazio. LEGGI ANCHE: In collegamento dall’Egitto, il ricercatore e attivista che studia aha aggiunto: “Adesso sto proprio L'articolo proviene da Inews.it.

'Vorrei essere a Bologna già domani, completare i miei studi là e vivere là. Voglio fare qualcosa per la città'. Sono le parole scandite da, collegato in video chiamata con Fabio Fazio durante la puntata di Che tempo che fa di ieri sera. Lo studente 28enne, rilasciato dopo quasi due anni di carcere preventivo, tra diversi ...... per una transizione ecologica giusta e una sanità territoriale efficace, e la richiesta forte dell'attribuzione della cittadinanza italiana ache tutti aspettiamo qui a Bologna, casa ...