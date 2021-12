(Di lunedì 13 dicembre 2021) “commesso dal server messo a disposizione dal service provider. Per questo, ora ogni informazione fornita dal server sarà controllata da una persona. Ilsarà più lungo ma converrete che questa sia la soluzione”. Lo ha detto Giorgio, segretario generale dell’, nel corso del secondoper gli ottavi di Champions League. L'articolo

Marchetti (Uefa): «Errore esterno, rifare sorteggio la cosa migliore»

a causa del quale il segretario generale e gli organizzatori si erano dimenticati di ...12:05 Giorgio Marchetti, segretario generale dell'UEFA, spiega il sorteggio. 12:03 Iniziato il video che fa vedere come le sedici squadre arrivate agli ottavi. Adesso si entra nel vivo. 12:00 Inizia ...Ad ogni squadra chiamata Marchetti dava indicazioni a Andrej Aršavin su quali squadre teste di serie escludere dall'urna, visto che per gli ottavi di finale c'è il divieto d ...Sorteggiati i nuovi ottavi di finale dopo il clamoroso errore della Uefa che ha causato l'annullamento dei precedenti accoppiamenti. Juventus-Villarreal e Inter-Liverpool sono i nuovi ottavi di finale ...