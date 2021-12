La Roma torna a vincere, 2-0 allo Spezia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma (ITALPRESS) – La Roma rialza la testa dopo due sconfitte consecutive in campionato e supera all’Olimpico lo Spezia per 2-0. Al primo tentativo, i padroni di casa passano subito in vantaggio. E’ il 6? quando un corner di Veretout trova la testa di Abraham, il quale fa da sponda per Smalling che da due passi anticipa Provedel in uscita e incorna in rete. Al 25? Abraham libera in area Vina con una magia di tacco e l’esterno uruguaiano prova un destro a rientrare sul secondo palo che viene sventato in corner dal portiere. Al primo squillo, i liguri vanno vicini al pari con Reca che si inserisce alle spalle di un distratto Ibanez andando alla conclusione con il sinistro che viene però respinta da Rui Patricio. Nell’ultimo istante di recupero, Mkhitaryan crossa dalla sinistra per Abraham che di petto centra la traversa. Sulla ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Larialza la testa dopo due sconfitte consecutive in campionato e supera all’Olimpico loper 2-0. Al primo tentativo, i padroni di casa passano subito in vantaggio. E’ il 6? quando un corner di Veretout trova la testa di Abraham, il quale fa da sponda per Smalling che da due passi anticipa Provedel in uscita e incorna in rete. Al 25? Abraham libera in area Vina con una magia di tacco e l’esterno uruguaiano prova un destro a rientrare sul secondo palo che viene sventato in corner dal portiere. Al primo squillo, i liguri vanno vicini al pari con Reca che si inserisce alle spalle di un distratto Ibanez andando alla conclusione con il sinistro che viene però respinta da Rui Patricio. Nell’ultimo istante di recupero, Mkhitaryan crossa dalla sinistra per Abraham che di petto centra la traversa. Sulla ...

