"Inzaghi non piange e non chiede…": Inter, che stoccata a Conte (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'Inter continua la sua 'scia positiva' e raggiunge la vetta della classifica di Serie A: la stoccata a Conte non si fa attendere. L'Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria ottenuta con il Cagliari per 4-0 nella serata di ieri a San Siro, raggiunge la vetta della classifica. Una squadra che ha lavorato fino ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : Migliore in campo: tutti. E, quindi, lui. (Francamente avevo i miei dubbi: non credevo potesse fare così bene e i… - FBiasin : #InterCagliari primo tempo: - l’1-0 non è poco, è niente rispetto alla mole di gioco prodotta. - Sui calci di rig… - FBiasin : #Mourinho: “Mi piacerebbe guardare la panchina come fa Inzaghi che vede #Lautaro, #Correa, #Vidal, #Darmian,… - eia58 : RT @CucchiRiccardo: L' #Inter non è soltanto forte. Gioca bene. Complimenti a Simone #Inzaghi. #InterCagliari - sslansia : Pianti per Inzaghi perché è primo con la miglior squadra d’italia, circa 3 volte più forte della nostra. Mi chiedo… -