Il robot Versius al Policlinico di Milano, prima volta in un ospedale pubblico (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. - Il robot chirurgico Versius* opererà per la prima volta in un ospedale pubblico italiano. Cmr Surgical (Cmr), azienda internazionale di chirurgia robotica, ha annunciato oggi l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. - Ilchirurgico* opererà per lain unitaliano. Cmr Surgical (Cmr), azienda internazionale di chirurgiaica, ha annunciato oggi l'...

Advertising

lifestyleblogit : Il robot Versius al Policlinico di Milano, prima volta in un ospedale pubblico - - italiaserait : Il robot Versius al Policlinico di Milano, prima volta in un ospedale pubblico - TV7Benevento : Il robot Versius al Policlinico di Milano, prima volta in un ospedale pubblico... - fps_agency : ??Il mercato italiano della #robotica chirurgica è uno dei più grandi d'#Europa ??La Lombardia è la regione con la… - CAGLIARILIVEAPP : Il robot chirurgico Versius “approda” al Policlinico di Milano -