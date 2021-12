Guidare un’auto con la spina? Una scelta cool, innovativa e perfetta per l’ambiente (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una mobilità davvero sostenibile oggi è possibile? È questa la domanda che gli automobilisti si pongono sempre più spesso perché vorrebbero capirne di più su un mondo in continua evoluzione. Ci pensa PEUGEOT, che da tempo si è affacciata alle nuove fonti energetiche, a dare le risposte corrette. Il mondo dell’auto, infatti, sta cambiando paradigma e nel giro di pochissimi anni porterà ad una mobilità completamente rinnovata. La Casa del Leone che ha intrapreso questo percorso già da diversi anni, per il 2024 prevede una mobilità fatta a 360° di modelli elettrificati, riducendo drasticamente l’impatto sull’ambiente. Oggi però viaggiare su un’auto 100% elettrica è già realtà ed il senso del viaggio ha tutto un altro sapore. Non solo sostenibile ma anche cool e davvero confortevole. Cosa significa Guidare ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una mobilità davvero sostenibile oggi è possibile? È questa la domanda che gli automobilisti si pongono sempre più spesso perché vorrebbero capirne di più su un mondo in continua evoluzione. Ci pensa PEUGEOT, che da tempo si è affacciata alle nuove fonti energetiche, a dare le risposte corrette. Il mondo dell’auto, infatti, sta cambiando paradigma e nel giro di pochissimi anni porterà ad una mobilità completamente rinnovata. La Casa del Leone che ha intrapreso questo percorso già da diversi anni, per il 2024 prevede una mobilità fatta a 360° di modelli elettrificati, riducendo drasticamente l’impatto sul. Oggi però viaggiare su100% elettrica è già realtà ed il senso del viaggio ha tutto un altro sapore. Non solo sostenibile ma anchee davvero confortevole. Cosa significa...

