Green pass mezzi pubblici, c'è diritto a rimborso abbonamento? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Green pass obbligatorio per salire su autobus e metro dal 6 dicembre in Italia. Ora come ora quindi è possibile prendere un mezzo pubblico solo se si è vaccinati contro il covid, dopo aver contratto il virus ed essere guariti, oppure ancora dopo essersi sottoposti a tampone. Non avere il Green pass significa quindi, di fatto, non poter prendere un bus o la metro. Ma c'è per caso il diritto al rimborso dell'abbonamento? Il problema sorge per tutti coloro che rifiutano non solo il vaccino ma anche di sottoporsi a tampone per ottenere la certificazione sanitaria che consentirebbe l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico si legge su laleggepertutti.it. Queste persone possono chiedere il rimborso dell'abbonamento che hanno ...

