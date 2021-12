Flavio Briatore ci riprova ancora | così tenta di riconquistare Elisabetta

(Di lunedì 13 dicembre 2021)Gregoraci sono una coppia che non smette di far sognare. Ciclicamente ritornano in auge voci di una riconciliazione. Tutto partirebbe dal manager,innamorato della sua ex moglie. Cosa succede?-Gregoraci-AltranotiziaedGregoraci. Una lunga ed appassionata storia d’amore durata dodici anni, dal 2005 al 2017, e che ha portato in dote, nel 2010, la nascita di un figlio: Nathan Falco. Proprio l’undicenne figlio della coppia è quel fortissimo filo rosso che li rende inseparabili e che, periodicamente, fa sì che vengano rispolverate ipotesi di una possibile riconciliazione. Sarà vero? La loro storia non è stata mai una ...

Leni Klum Continua l'ascesa di Leni Klum nel mondo della moda e la splendida modella chiude il 2021 nel migliore dei modi. La figlia di Heidi Klum eha infatti conquistato una nuova cover, quella di Harper's Bazaar Kazakistan, che l'ha trasformata in una gattina per accompagnare lo slogan ' Noi amiamo gli animali '. Foto: @ ...Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Vero,sarebbe ancora molto innamorato dell'ex moglie. Secondo alcune testimonianze raccolta dalla rivista di gossip l'...La figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore ha infatti conquistato una nuova cover, quella di Harper’s Bazaar Kazakistan, che l’ha trasformata in una gattina per accompagnare lo slogan “ Noi amiamo gli ...Non a caso Flavio Briatore non ha avuto più relazioni importanti dopo Elisabetta Gregoraci se non fugaci legami, flirt piuttosto brevi, come l’ultimo con la studentessa Benedetta, più giovane di ben 4 ...