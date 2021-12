“È una tragedia, non ho parole”. Antonella Clerici, dolore in diretta: “Non ci resta che pregare” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Momento di grande dolore in diretta per Antonella Clerici. Non ha potuto fare altro che iniziare la puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ con un pensiero rivolto a coloro che stanno soffrendo moltissimo in questi giorni. Non è la prima volta che la conduttrice televisiva intervenga su fatti di cronaca o comunque su lutti che hanno colpito l’Italia e anche stavolta, per quello che può ovviamente servire, ha voluto esprimere la sua vicinanza e il suo affetto e si è stretta virtualmente a coloro che stanno piangendo. Un mese fa Antonella Clerici aveva manifestato la sua sofferenza per la scomparsa del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi: “Un grande abbraccio alla sua famiglia, vogliamo ricordarlo. Per me è sempre difficile quando uno dice una cosa così importante come questa e poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Momento di grandeinper. Non ha potuto fare altro che iniziare la puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ con un pensiero rivolto a coloro che stanno soffrendo moltissimo in questi giorni. Non è la prima volta che la conduttrice televisiva intervenga su fatti di cronaca o comunque su lutti che hanno colpito l’Italia e anche stavolta, per quello che può ovviamente servire, ha voluto esprimere la sua vicinanza e il suo affetto e si è stretta virtualmente a coloro che stanno piangendo. Un mese faaveva manifestato la sua sofferenza per la scomparsa del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi: “Un grande abbraccio alla sua famiglia, vogliamo ricordarlo. Per me è sempre difficile quando uno dice una cosa così importante come questa e poi ...

Advertising

virginiaraggi : Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi coinvolti nella drammatica esplosione di #Ravanusa. Grazie a… - TeresaBellanova : Spaventose le immagini da #Ravanusa dove una fuga di gas ha provocato il crollo di una vasta area, con morti e feri… - AngeloCiocca : Una preghiera per le vittime e i loro cari, per l’immane tragedia a #Ravanusa, in Sicilia. Un ringraziamento va a l… - MiFingoMorta : @Colombo9luglio Io non ho paura di nulla Tanto meno di un virus che se curato adeguatamente non porta a nessuna tra… - mary1966n : @RiccardoManzon1 Nessun problema. Io avessi vissuto una tragedia simile, avrei pensato la qualunque. Tranne andare… -