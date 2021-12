Domenica In, Pierpaolo Pretelli nella bufera ma Mara Venier … (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sappiamo bene che Mara Venier nelle scorse settimane ha chiesto a Pierpaolo Pretelli di entrare ufficialmente a far parte del cast di Domenica In. È stato per l’ex concorrente di Tale e quale show una vera e propria sorpresa. Nello specifico l’ex gieffino è stato protagonista del Musichiere un gioco che Mara ha voluto rilanciare ancora una volta nel corso della puntata di Domenica in andata in onda ieri 12 dicembre. Sembra che nelle puntate precedenti l’intenzione di Mara non sia stata del tutto ripagata perché il gioco pare che sia stato organizzato piuttosto male. Nel corso della puntata di ieri, però tutto è sembrato meno caotico e di conseguenza più ordinato. Mara Venier ci riprova e lancia il Musichiere con ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sappiamo bene chenelle scorse settimane ha chiesto adi entrare ufficialmente a far parte del cast diIn. È stato per l’ex concorrente di Tale e quale show una vera e propria sorpresa. Nello specifico l’ex gieffino è stato protagonista del Musichiere un gioco cheha voluto rilanciare ancora una volta nel corso della puntata diin andata in onda ieri 12 dicembre. Sembra che nelle puntate precedenti l’intenzione dinon sia stata del tutto ripagata perché il gioco pare che sia stato organizzato piuttosto male. Nel corso della puntata di ieri, però tutto è sembrato meno caotico e di conseguenza più ordinato.ci riprova e lancia il Musichiere con ...

StefyDance92 : RT @headandthoughts: La domenica pomeriggio è Pierpaolo Pretelli x #domenicain ????? #prelemi #rai1 - elveticaM : @Moonlig94421095 15 min ? Ma non è che Pierpaolo presenta domenica in. L’antipatia vi fa perdere l’obbiettivitá vedo - karm_a7930 : NELLA puntata di DOMENICA IN di ieri ho capito non ci sarebbe stato PIERPAOLO SE NON PER IL GIOCO HO FATTO ZAPPING… - StefaniaMincio1 : Ragazzi qualcuno mi sa dire a che ora precisamente è andato in onda il musichiere a domenica in con Pierpaolo? #prelemi - potente_adoro : @dgCarmel81 Concordo! Anch'io ho iniziato a seguire #Domenica In per Pierpaolo, e il suo è l'unico spazio leggero c… -