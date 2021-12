Dl Recovery, verso multe per chi non accetta pagamenti con bancomat (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono in arrivo multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Un emendamento al dl Recovery all'esame della Commissione Bilancio della Camera prevede una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono in arrivoper chi nondi qualsiasi importo cono carte di credito. Un emendamento al dlall'esame della Commissione Bilancio della Camera prevede una ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery verso Dl Recovery, verso multe per chi non accetta pagamenti con bancomat Sono in arrivo multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Un emendamento al dl Recovery all'esame della Commissione Bilancio della Camera prevede una sanzione di minimo 30 euro per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, ...

