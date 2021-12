Covid e Super Green Pass: controlli a Messina, ieri 6 persone sanzionati (Di lunedì 13 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 13 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - Agenzia_Ansa : Niente caffè al bar senza super pass in zona arancione. Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi regole anti-Covid… - Agenzia_Ansa : 'L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori. Ma non chiuderà più n… - LaTorre1905 : Super Green Pass, il bilancio dei #Controlli e delle verifiche per ulteriori info clicca qui… - infoitinterno : Covid e Super Green Pass: controlli del NAS anche in provincia di Reggio Calabria, chiuso locale abusivo -