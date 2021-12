Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Ida Platano, dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a Uomini e Donne, a dove seguirla su Instagram. Chi è Ida Platano Nome e Cognome: Ida PlatanoData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha un figlio di nome L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Ida, dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a, a dove seguirla su. Chi è IdaNome e Cognome: IdaData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha un figlio di nome L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

millaishorse : Gli effetti delle anticipazioni alle 23 La mia testa: 'oddio ma chi è mo' ida?' #Amicispoiler - ida_baldi : Ma chi li ha decisi? ( governi ed editori) E chi li ha pagati? I dipendenti in attività che hanno subito quai 4000… - ida_baldi : Come mai mentre @forneroelsa era Ministro il suo ministero approvava bilanci #inpgi e non è intervenuto all’epoca?… - RobertoArduini1 : RT @PanariellinaIda: Laura tu non sei sbagliata nessuno di noi è sbagliato sbaglia chi invece chi si ferma alla apparenze a chi non sa pren… - PanariellinaIda : Laura tu non sei sbagliata nessuno di noi è sbagliato sbaglia chi invece chi si ferma alla apparenze a chi non sa p… -