Cade dalla bici per una buca, 71enne muore nel Napoletano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 71enne di Torre Annunziata (Napoli) è morto dopo essere caduto mentre andava in bicicletta dopo essere incappato in una buca stradale. E' accaduto questa mattina in Via Marra, nel comune di Boscoreale (Napoli). La vittima, Luigi Guerrasio, classe 1950, ha battuto la testa venendo soccorso dal personale del 118, ma quando è arrivato all'ospedale di Sarno era già morto. Il tratto di strada interessato e la bici sono stati posti sotto sequestro. La salma sarà sottoposta ad autopsia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

