Bimba si salva dall'incidente aereo grazie all'abbraccio del padre: lui muore proteggendola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo scorso 13 novembre lo stato americano del Michigan si è visto teatro di un terribile incidente aereo. Un piccolo aereo per pendolari, mentre cercava di atterrare si è schiantato e ha causato la morte di quattro persone. Solo la piccola Laney di 11 anni si è salvata, probabilmente grazie all'abbraccio del padre durante l'incidente. padre muore per salvare la figlia da un incidente aereo Secondo quanto riportato da ABC News il 13 novembre 2021 è avvenuto un piccolo incidente aereo di pendolari su un'isola nel lago Michigan. È costato la vita a Mike Perdue e ad altre tre persone. La figlia, invece, Laney Perdue, è riuscita a salvarsi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 13:30

