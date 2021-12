Bagni sicuro: “Napoli in lotta per lo scudetto? I punti persi fanno pensare una cosa” (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente. Ecco quanto evidenziato: “Si è pagato lo sforzo dell’Europa League, hanno giocato praticamente gli stessi. Ci sono delle priorità, guardiamo il campionato: se c’è la possibilità di vincere devi salvaguardare quello. Ora bisognerà fare uno spareggio con una terza uscita dalla Champions, vedremo se basterà e se questi sforzi saranno importanti. Ieri la squadra era stanca, svuotata, spenta. Non ha giocato, contro una squadra che ha cercato di giocare a calcio. In una situazione normale avremmo creato tante occasioni importanti, non avevamo forza. Abbiamo creato qualcosa in modo confusionario ma azioni limpide erano rare. FOTO: Getty – Napoli Napoli ancora in lotta per ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore, dirigente. Ecco quanto evidenziato: “Si è pagato lo sforzo dell’Europa League, hanno giocato praticamente gli stessi. Ci sono delle priorità, guardiamo il campionato: se c’è la possibilità di vincere devi salvaguardare quello. Ora bisognerà fare uno spareggio con una terza uscita dalla Champions, vedremo se basterà e se questi sforzi saranno importanti. Ieri la squadra era stanca, svuotata, spenta. Non ha giocato, contro una squadra che ha cercato di giocare a calcio. In una situazione normale avremmo creato tante occasioni importanti, non avevamo forza. Abbiamo creato qualin modo confusionario ma azioni limpide erano rare. FOTO: Getty –ancora inper ...

