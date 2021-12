Amici | LDA rompe il silenzio sulla separazione dei genitori | le reazioni

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 13 dicembre 2021) LDA al secolo Luca D’Alessio torna protagonista adndo ildel padre famoso, Gigi D’Alessio, da sua madre. L’occasione è la nuova gara indetta tra i cantanti della scuola di Maria De Filippi, che lo chiama ad interpretare un brano cult della musica italiana. Luca esibisce una cover che comprende delle barre scritte di suo pugno , in cui mette a nudo le sensazioni maturate nel corso degli annirottura tra i suoi, come un invito ai figli di famiglie in crisi ad una riflessione, che è la sua. Un’esibizione commossa e commovente, che scatena tra legenerali più disparate dentro e fuori la scuola, e non manca la commozione del 18enne in studio. ...