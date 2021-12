VIDEO Max Verstappen | il discorso con il padre Jos a fine gara

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un gran duello, una lotta frenetica ed entusiasmante tra Lewis Hamilton e Maxche ha stabilito, all’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, il titolo di Campione del Mondo. Maxè il nuovo Campione, un titolo arrivato in maniera rocambolesca, con un sorpasso in curva 5 all’ultimo giro, sfruttando la gomma rossa. Al termine della, tra emozioni e adrenalina, il pilota della Red Bull non ha trattenuto le lacrime, manifestando al tempo stesso la gioia per il traguardo raggiunto. Immagini emozionanti sono arrivate ai box, con protagonisti Jos e Max: il, orgoglioso, che parla al figlio e mostra tutta la sua felicità, ripercorrendo i sacrifici fatti per arrivare a momenti come questi. Anche questa è Formula 1, immagini toccanti che racchiudono ...