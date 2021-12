Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice esce allo scoperto col fidanzato: “Tu sei la mia persona!” (Di domenica 12 dicembre 2021) Cecilia Zagarrigo, ex volto di Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore e a confermarlo, stavolta, è stata lei stessa. Cecilia aveva fatto il suo ingresso all’interno degli studi di Maria de Filippi, per ben due volte nelle vesti di corteggiatrice. La prima, alla corte di Oscar Branzani e Luca Onestini. L’ultima volta invece, era scesa per il bel tronista Carlo Pietropoli. Tra i due sembrava essere scoccata la scintilla e infatti avevano deciso di proseguire la loro conoscenza lontano dai riflettori. Le cose però col tempo non sono andate secondo i piani e la Zagarrigo è tornata single e “in cerca d’amore”. Amore che sembrerebbe essere arrivato e che, secondo l’ex tentatrice di Temptation Island, dovrebbe essere quello definitivo. A sganciare la bomba era stata tempo fa Deianira Marzano, che vedeva Cecilia molto vicina ad un suo amico di ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 dicembre 2021) Cecilia Zagarrigo, ex volto di, ha ritrovato l’amore e a confermarlo, stavolta, è stata lei stessa. Cecilia aveva fatto il suo ingresso all’interno degli studi di Maria de Filippi, per ben due volte nelle vesti di. La prima, alla corte di Oscar Branzani e Luca Onestini. L’ultima volta invece, era scesa per il bel tronista Carlo Pietropoli. Tra i due sembrava essere scoccata la scintilla e infatti avevano deciso di proseguire la loro conoscenza lontano dai riflettori. Le cose però col tempo non sono andate secondo i piani e la Zagarrigo è tornata single e “in cerca d’amore”. Amore che sembrerebbe essere arrivato e che, secondo l’ex tentatrice di Temptation Island, dovrebbe essere quello definitivo. A sganciare la bomba era stata tempo fa Deianira Marzano, che vedeva Cecilia molto vicina ad un suo amico di ...

