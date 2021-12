Turris, Santaniello: “Grande gara, ora vogliamo dare fastidio alle big del girone” (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole dell'attaccante della Turris, Emanuele Santaniello, a margine del successo maturato contro l'ACR Messina Leggi su mediagol (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole dell'attaccante della, Emanuele, a margine del successo maturato contro l'ACR Messina

Advertising

Mediagol : Turris, Santaniello: “Grande gara, ora vogliamo dare fastidio alle big del girone” - Torrechannelit : Turris – Acr Messina: 5-0. Le parole di Caneo e Santaniello: “Siamo in una posizione in cui non si può disattendere… - Torrechannelit : Turris – Acr Messina: 5 – 0. Un super Santaniello e una grandissima Turris schiantano il Messina - BrunoGalvan85 : Un orgoglio vedere la Turris al secondo posto. Oggi manita al Messina, consiglio gli amici di @desti_paradiso l'azi… - NapoliToday : #Calcio Serie C/Girone C - La Turris ritrova il successo: schiacciato il Messina al Liguori. Tripletta di Santaniel… -