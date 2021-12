Strakosha: «Dobbiamo ritrovare fiducia e serenità, imparando a soffrire come prima» (Di domenica 12 dicembre 2021) Thomas Strakosha ha parlato nel pre partita di Sassuolo-Lazio: le parole del portiere biancoceleste Strakosha prima della gara contro il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole: «Oggi mi aspetto una partita difficile, dovremo stare sul pezzo perché il Sassuolo è pericoloso in ogni situazione. Mancheranno giocatori importanti, ma abbiamo una grande rosa con tanti calciatori che aspettano il proprio turno per fare bene. Dobbiamo lavorare sempre sulla difesa, Dobbiamo ritrovare fiducia e serenità, imparando a soffrire come prima». Le parole del portiere a DAZN «Piano piano sto riacquistando la fiducia grazie ai compagni, al mister e ai ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Thomasha parlato nel pre partita di Sassuolo-Lazio: le parole del portiere biancocelestedella gara contro il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole: «Oggi mi aspetto una partita difficile, dovremo stare sul pezzo perché il Sassuolo è pericoloso in ogni situazione. Mancheranno giocatori importanti, ma abbiamo una grande rosa con tanti calciatori che aspettano il proprio turno per fare bene.lavorare sempre sulla difesa,». Le parole del portiere a DAZN «Piano piano sto riacquistando lagrazie ai compagni, al mister e ai ...

