Serie C-Girone C | Bari-Taranto | le formazioni ufficiali del derby pugliese

Advertising

IlModeratoreWeb : Calcio: Serie C girone. Moro decide il derby, Catania-Palermo 2-0 - - tutto_teramo : #TeramoAnconaMatelica 0-1: Statistiche della partita dopo il primo tempo - tutto_teramo : 45'+1 #TeramoAnconaMatelica 0-1: Primo tempo finito - ftg_soccer : GOAL! Carrarese in Italy Serie C: Girone B Carrarese 1-0 Cesena - MilanoSpia : Serie C Girone A. La Giana Erminio cade Nereo Rocco di Trieste -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone

Il Sussidiario.net

Due derby combattutissimi neldi anticipo della Coppa del Colle. Quello del centrodestra a Roma ha visto ieri la Lega ... dove è stato invitato dalla Cna, per soffermarsi in unadi ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Bari chiude in testa ild'andata del gruppo C diC. Una sicurezza arrivata dopo il ko del Palermo e il pari del Monopoli. I rosa hanno infatti perso in casa del Catania, mentre il Monopoli non è andato oltre il ...Calcio: Serie C girone. Moro decide il derby, Catania-Palermo 2-0. E' festa al Massimino: vince il Catania, Palermo ko.Le bianconere rifilano cinque reti alle rossonere, vincono la 35esima partita di fila in Serie A e diventano campionesse d'inverno con 33 punti in 11 gare.