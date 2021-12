Roma-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di domenica 12 dicembre 2021) La Roma prova a risollevarsi nel Monday Night del diciassettesimo turno: ben sette le partite perse dai giallorossi – le ultime due consecutivamente - in questo campionato, in Serie A solo tre volte avevano registrato più... Leggi su europa.today (Di domenica 12 dicembre 2021) Laprova a risollevarsi nel Monday Night del diciassettesimo turno: ben sette le partite perse dai giallorossi – le ultime due consecutivamente - in questo campionato, in Serie A solo tre volte avevano registrato più...

Advertising

MomentiCalcio : Roma, Borja Mayoral in cerca di continuità: contro lo Spezia sarà confermato in coppia con Abraham - salvione : Roma-Spezia, giallorossi senza somma gol 4 da 14 turni - SimosTwitt : @_fabiogoz @brvzovic domani la Roma passeggia sullo spezia, in ottica conferente bisogna vincere - eltorotips : Prediction: Roma - Spezia - Maldi___ : @Tozambi_ @CorkScrew12 @itselisy Tolte Genoa e Salernitana (che sono squadre da serie b), ricordo solo Milan-Caglia… -