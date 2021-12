(Di domenica 12 dicembre 2021)(SPAGNA) - Pare non riuscire più a risollevare la testa il Barça , che alla vigilia del sorteggio di Europa League, dov'è retrocesso dopo la dolorosa eliminazione sofferta in Champions in ...

sportli26181512 : Prosegue l’agonia del Barcellona: 2-2 a Pamplona: Nuovo pomeriggio deludente per i blaugrana, che passano due volte… -

PAMPLONA (SPAGNA) - Pare non riuscire più a risollevare la testa il Barça , che alla vigilia del sorteggio di Europa League, dov'è retrocesso dopo la dolorosa eliminazione sofferta in Champions in ...Nuovo pomeriggio deludente per i blaugrana, che passano due volte in vantaggio contro l'Osasuna, ma si fanno puntualmente riacciuffare. E la vetta ora dista 15 punti ...