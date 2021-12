Pioli: «Scudetto? Abbiamo un po’ rallentato ma lotteremo fino alla fine. Su Ibra..» (Di domenica 12 dicembre 2021) Stefano Pioli è intervenuto durante la presentazione del libro di Zlatan Ibrahimovic: le sue dichiarazioni Stefano Pioli ha parlato durante la presentazione del libro di Zlatan Ibrahimovic. Le parole del tecnico riportate da TMW. Scudetto – «I miei giocatori fanno bene, dobbiamo andare oltre i nostri limiti. Abbiamo un po’ rallentato ultimamente, ma Abbiamo le qualità per lottare fino alla fine». IbraHIMOVIC – «Ho la fortuna di avere uno Zlatan molto maturo, molto attento, sensibile e rispettoso del gruppo. Sa sempre come dire le cose, anche con un tono molto acceso. Ma tutti noi sappiamo che lo fa per migliorare. Quando si parte da questa base tutto viene ben ascoltato. Sui compagni a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Stefanoè intervenuto durante la presentazione del libro di Zlatanhimovic: le sue dichiarazioni Stefanoha parlato durante la presentazione del libro di Zlatanhimovic. Le parole del tecnico riportate da TMW.– «I miei giocatori fanno bene, dobbiamo andare oltre i nostri limiti.un po’ultimamente, male qualità per lottare».HIMOVIC – «Ho la fortuna di avere uno Zlatan molto maturo, molto attento, sensibile e rispettoso del gruppo. Sa sempre come dire le cose, anche con un tono molto acceso. Ma tutti noi sappiamo che lo fa per migliorare. Quando si parte da questa base tutto viene ben ascoltato. Sui compagni a ...

