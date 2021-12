Omicron: in Gb raddoppiano contagi, 1.239 casi in 24 ore (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Regno Unito ha segnalato 1.239 ulteriori casi confermati della variante Omicron, il più alto aumento giornaliero e quasi il doppio rispetto al precedente massimo registrato ieri (633). Lo riporta ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Regno Unito ha segnalato 1.239 ulterioriconfermati della variante, il più alto aumento giornaliero e quasi il doppio rispetto al precedente massimo registrato ieri (633). Lo riporta ...

Advertising

laregione : Omicron, in Gb raddoppiano i casi - iconanews : Omicron: in Gb raddoppiano contagi, 1.239 casi in 24 ore - fisco24_info : Variante Omicron Gb, primi ricoveri in ospedale: allarme contagi: Si rischia un milione di casi entro fine mese. Gl… - Natale_Maria_ : RT @Svegliatill: Il programma Good Morning Britain ha pubblicato il sondaggio che chiedeva al pubblico: “Con i casi di Omicron che raddoppi… - ma91what : RT @Svegliatill: Il programma Good Morning Britain ha pubblicato il sondaggio che chiedeva al pubblico: “Con i casi di Omicron che raddoppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron raddoppiano Omicron: in Gb raddoppiano contagi, 1.239 casi in 24 ore La maggior parte di contagiati da Omicron è in Inghilterra (1.196 i nuovi per un totale di 2.953). In Scozia sono 38 le nuove infezioni (159 in tutto) mentre non se ne contano di nuovi in Galles (15 ...

Covid, l'Inghilterra apre le prenotazioni del booster per gli over 30 raddoppiano i contagi Il Regno Unito oggi ha segnalato 1.239 ulteriori casi confermati della variante Omicron, il più alto aumento giornaliero e quasi il doppio rispetto al precedente massimo registrato ieri (633). Lo ...

Coronavirus oggi: Vaccini, più erogazioni del previsto: a dicembre 5,1 milioni di dosi Il Sole 24 ORE Omicron, in Gb raddoppiano i casi Il Regno Unito ha segnalato 1’239 ulteriori casi confermati della variante Omicron, il più alto aumento giornaliero e quasi il doppio rispetto al precedente massimo registrato ieri (633). Lo riporta S ...

In Inghilterra esplode Omicron: casi raddoppiati in un giorno In Gran Bretagna raddoppiano contagi della variante Omicron in poche ore. Il Regno Unito ha segnalato 1.239 ulteriori casi confermati della variante ...

La maggior parte di contagiati daè in Inghilterra (1.196 i nuovi per un totale di 2.953). In Scozia sono 38 le nuove infezioni (159 in tutto) mentre non se ne contano di nuovi in Galles (15 ...Il Regno Unito oggi ha segnalato 1.239 ulteriori casi confermati della variante, il più alto aumento giornaliero e quasi il doppio rispetto al precedente massimo registrato ieri (633). Lo ...Il Regno Unito ha segnalato 1’239 ulteriori casi confermati della variante Omicron, il più alto aumento giornaliero e quasi il doppio rispetto al precedente massimo registrato ieri (633). Lo riporta S ...In Gran Bretagna raddoppiano contagi della variante Omicron in poche ore. Il Regno Unito ha segnalato 1.239 ulteriori casi confermati della variante ...