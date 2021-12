L' infezione equivale a una dose di vaccino | dice Lopalco

(Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - "In linea di principio, l'naturale si considera pari a unadi, quindi, la combinazionepiù unaad un ciclo primario di vaccinazione, come se si ricevessero due dosi di". A spiegarlo, per fare chiarezza sui dubbi manifestati da chi ha contratto il Covid, è l'epidemiologo Pier Luigi, professore di Igiene all'Università del Salento. La regola base, aggiunge, ha comunque alcune eccezioni. "Se l'si manifesta entro 14 giorni dopo la primadi, i due eventi - precisa l'epidemiologo - non si sommano, ma si sovrappongono semplicemente. In pratica, valgono uno, quindi, per completare la ...

AGI - 'In linea di principio, l'infezione naturale si considera pari a una dose di vaccino, quindi, la combinazione infezione più una dose equivale ad un ciclo primario di vaccinazione, come se si ricevessero due dosi di vaccino'. A spiegarlo, per fare chiarezza sui dubbi manifestati da chi ha contratto il Covid, è l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all'Università del Salento. La regola base, aggiunge, ha comunque alcune eccezioni. "Se l'infezione si manifesta entro 14 giorni dopo la prima dose di vaccino, i due eventi - precisa l'epidemiologo - non si sommano, ma si sovrappongono semplicemente. In pratica, valgono uno, quindi, per completare la vaccinazione primaria occorre una seconda dose di vaccino".